أكد عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان أن محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت تجربة ناجحة في زراعة الأنواع المختلفة من الأشجار والنباتات الفطرية في الكويت ذات الطقس الصحراوي الجاف، جاء ذلك خلال مشاركة عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة في اللجنة الوطنية للتصحر في زيارة للمحمية للاطلاع على التجربة.



وأوضح عيسى رمضان أن «محمية العبدلية أثبتت نجاحها بزراعة أنواع مختلفة من الأشجار مثل السدر والسمر والطلح والغاف والاراك والبرهام والصفصاف وأنواع اخرى من الأشجار، فضلا عن زراعة النباتات البرية المعمرة مثل العرفج والرمث والارطي والقرضي والعوسج والثمام وغيرها من النباتات الفطرية»، مشيرا إلى أن «هذه التجربة الفريدة توضح نجاح نمو النباتات والأشجار في مثل طقس الكويت الحار والجاف»، لافتا إلى نجاح زراعة شجرة السدر والعرفج من أعضاء اللجنة الوطنية للتصحر. وبين أن لدى الجمعية ملفا كبيرا ومتعدد الفعاليات والانشطة في مجال مكافحة التصحر منها المشاركة في اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر بالكويت منذ عام 2013 حيث يتم اختيار ممثل للجمعية سنويا لعضويتها، مضيفا أن الجمعية تنظم الندوات وورش العمل حول التصحر واستخدامات الأراضي وإدارة الجفاف. وأشار إلى المشاركات المتخصصة للجمعية في فعاليات دولية متعددة حول مكافحة التصحر وإدارة الجفاف.