أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أمس ان استمرار تطور العمل الخيري والإنساني في الكويت يعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بدعم الأعمال الخيرية ونشرها في أرجاء العالم.



جاء ذلك في كلمة للشعيب ممثلا لوزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك المطيري في الحفل الذي نظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لعدد من المبرات والجمعيات الخيرية في البلاد وذلك في الدورة الثانية من جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري.



وأوضح شعيب ان المبرات والجمعيات الخيرية في الكويت وصل عددها إلى 150 مبرة و60 جمعية خيرية وإنسانية، مشيرا الى منح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد لقب قائد الانسانية من قبل الأمم المتحدة.



من جانبه، قال صاحب الجائزة خالد الصالح: ان الجائزة تحتفي باستمرار نهج الكويت وتاريخها الذي يعود لأكثر من أربعة قرون في العمل الخيري ونشره في العالم، وتهدف الى ان تكون أداة فاعلة للارتقاء بالعمل الخيري والإنساني ودعم المنهجية المؤسسية للمبرات والجمعيات الخيرية في الكويت.



وأضاف الصالح ان الجائزة تسعى لأن تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وصولا الى العالم العربي والإسلامي في الدورات المقبلة لتستكمل مسيرة هدفها الأساسي المتعلق بتحقيق التكامل التنموي لدى المؤسسات الخيرية ودافعا للاستمرار في العمل والعطاء الإنساني.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د.عبدالمحسن الخرافي: ان الدورة الثانية من الجائزة تطورت لتشمل تقييم الأداء والحوكمة للجمعيات والمبرات المشاركة والذي من شأنه دعم المنهجية المؤسسية للمشاركين، موضحا انه تمت صياغة نموذج وفق معايير عالمية معتمدة من أجل التحكيم ودفع المشاركين الى تعميم المنهجية المؤسسية وتحسين الأداء المؤسسي والاسترشاد به من اجل التطوير والتحسين المستمر في المؤسسات الخيرية لكل تصنيفاتها والتي تسعى الى تحقيق التميز.



وفازت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم «حفاظ» بالجائزة الأولى في حين حصلت جمعية الإغاثة الإنسانية على المركز الثاني، وحصلت كل من جمعية النجاة الخيرية «مركز الوعي» ومبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم وعلومه على المركز الثالث.