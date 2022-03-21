انطلقت فعاليات معرض «الغذاء والأواني الرمضاني» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي في أرض المعارض بمنطقة مشرف خلال الفترة من الـ 20 من شهر مارس الجاري حتى الـ 2 من شهر أبريل المقبل تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك بمشاركة أكثر من 100 شركة ووكالة عالمية وعلامة تجارية مختصة في مجال الأغذية تتنافس في طرح منتجاتها المميزة ذات العلاقة بالقطاع.



وصرحت مديرة قطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بأن معرض الغذاء يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في مجال الأغذية والمستلزمات الأساسية والتي تقام على أرض المعارض سنويا في مسعى لشركة معرض الكويت تقديم خدمات متنوعة للزوار والمستهلكين والتعرف أيضا على المنتجات التي تقدمها الشركات الغذائية المشاركة بمختلف أطعمتها ومذاقها وبأسعار تنافسية تلائم الجميع خاصة ان إقامة المعرض تشهد قرب الشهر الفضيل.



وأضافت الدهيم أن المعرض يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد سواء المصنعة أو المثلجة منها اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية، بالإضافة إلى معدات الطبخ من قبل الشركات المشاركة المحلية والأجنبية جاءت جميعها لتتنافس وتستعرض منتجاتها تحت سقف واحد في محاولة لتوفير أفضل العروض سعيا منها لاقتناص رضا عملائها من رواد هذه المعارض.



وأشارت إلى أهمية المعرض باعتباره حدثا رياديا في مجال الغذاء ويمثل أيضا قاعدة انطلاق مثالية وفرصة مناسبة لالتقاء الجمهور المستهلك بالمختصين.



وتبدأ مواعيد زيارة المعرض طوال أيام الأسبوع على فترتين تبدأ الأولى من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا في حين تبدأ الفترة الثانية من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الحادية عشرة مساء أما يوم الجمعة فتبدأ من الساعة الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساء في قاعتي C وD وE.