استقبل بيت الزكاة في مقره الرئيسي بجنوب السرة أمس وفد البنك الإسلامي للتنمية وكان في استقبالهم د.ماجد سليمان العازمي مدير عام بيت الزكاة بالإنابة، ومثل وفد البنك كل من مدير إدارة تطوير القطاع المالي الإسلامي بالإنابة د.محمد بن علي الشطي وأخصائي أول في استثمارات الأوقاف فيصل بن محمد الشامي.



وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة المحتملة بين بيت الزكاة والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى ذلك التعريف بالصندوق ومستجداته وما يقدمه من مساعدات للفئات المحتاجة ودوره الاجتماعي والتنموي العائد على الأفراد.