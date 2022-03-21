نتائج الشركة في العام الماضي تعكس استمرارها بتحقيق أداء تشغيلي مميز

بدر السبيعي: قطاعا المال والاستثمار تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت إثر بداية «كورونا»

علي إبراهيم



قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د.يوسف العلي، إن نتائج الشركة خلال عام 2021 تعكس استمرارها بتحقيق نتائج متميزة في أدائها التشغيلي سواء على صعيد نشاطها الاستثماري أو من خلال الصناديق والمحافظ المالية التي تديرها، إذ تجاوز إجمالي حجم الأصول المدارة من قبل الشركة 2 مليار دينار في نهاية 2021.



وقال العلي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن عام 2021 والتي عقدت امس بنسبة حضور ٦٧%، إن «الكويتية للاستثمار» وضعت خطتها الاستراتيجية في 2020، ولكن جاءت الجائحة فأحدثت خللا بالأسواق لا يمكن قياس انجاز الخطة وتنفيذ البنود الواردة فيها، فأعدنا النظر في الاستراتيجية خلال 2021 وقمنا بتحديثها بما يتوافق مع الوضع الجديد لتواكب المتغيرات الواقعية.



وأضاف: «حددنا في الخطة المحدثة الاستثمارات المستهدف التخارج منها والاستثمارات الجديدة التي سندخل فيها وما نحتاج إلى الحفاظ عليه وفق استراتيجية مرسومة لـ 5 سنوات، وذلك حسب تقدير الإدارة التنفيذية للشركة لتنفيذ الأمر، فهناك أهداف مرسومة على مدار الـ 5 سنوات، وأخرى مقدرة لكل سنة، الأمر الذي يواكب بمراجعة دورية خلال العام لما يتم تنفيذه».



وذكر العلي أن إجمالي الإيرادات التشغيلية المحققة خلال عام 2021، بلغ 43.8 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.78 مليون دينار، أي بواقع 49 فلسا للسهم الواحد، وبناء على تلك النتائج وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بأن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم.



وأوضح أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة تجاوز 273 مليون دينار بنهاية 2021، مقارنة بـ 259 مليون دينار بنهاية 2020، أي بنسبة ارتفاع 6%، وأن إجمالي حقوق الملكية بنهاية 2021 بلغ 165 مليون دينار، بنسبة نمو 20% مقارنة بنحو137 مليون دينار بنهاية 2020.



ولفت العلي إلى أن نتائج الشركة بالعام الماضي، جاءت استمرارا للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» خلال الأعوام العشرين الماضية، سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي.



وأوضح أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال السنوات من 2000 الى 2021 بلغ نحو 227 مليون دينار، ما يعادل 412% من رأسمالها البالغ 55.125 مليون دينار، كما استطاعت خلال نفس الفترة التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا في 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرته على البقاء.



وأضاف أنه بعد موافقة الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم عن العام 2021، ليصبح إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها خلال الفترة من 2000 حتى العام 2021 نحو 158 مليون دينار، كتوزيعات نقدية أي بنسبة 305% من رأسمال الشركة، و5.12 مليون دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10% من رأس المال.



ولفت العلي إلى أنه من أبرز الأمور المتعلقة بالشركة هو ما ورد في تقرير نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت، والذي أشار إلى إدراج الشركة الكويتية للاستثمار في قائمة الشركات المؤهلة للسوق الأول.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر السبيعي، إن «الكويتية للاستثمار» والقطاع المالي والاستثماري في الكويت تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت في 2020 إثر بداية انتشار جائحة كورونا والمشكلات التي رافقت تلك المشكلة جراء الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد إلى جانب مختلف بلدان العالم، مشيرا الى انه كان للانفتاح النسبي الذي حدث في العام 2021 الأثر الإيجابي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية.



وأشار إلى أن العام 2021 شهد تحسنا في الطلب الاستهلاكي وتحسنا في معدلات النمو الاقتصادي حيث قدر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بـ 6%، وقد تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط، وقدر معدل النمو في الكويت بـ 3.4% بعد انكماش قدره 1.15% في عام 2020.



وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مكن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية للعام 2021 /2022، منوها أنه بالرغم من المراوحة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعطل التشريعات المطلوبة فإن الإدارة الحكومية بذلت جهودا من أجل ترشيد الانفاق.



ولفت السبيعي إلى أنه في الربع الأخير من 2021 ساد الأوساط الاقتصادية هاجس وقلق من ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية حيث قدر المعدل بـ 6% في الولايات المتحدة و7% في المملكة المتحدة، مشيرا الى أن القلق الأساسي من التضخم هو ما إذا كانت المعدلات الجارية سوف تدفع إلى تعديلات نوعية في السياسات النقدية بما يؤدي إلى رفع سعر الخصم من قبل البنوك المركزية خلال العام الحالي بعد أن تهاوت أسعار الفائدة على مدى السنوات الماضية.



وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للاستثمار على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تضمنت تحقيق الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بمبلغ 43.815 مليون دينار وصافي أرباح بمبلغ 26.780 مليون دينار، تمثل 49 فلسا للسهم الواحد.



كما وافقت الجمعية على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% بواقع 25 فلسا للسهم الواحد.



غير منكشفين على روسيا وأوكرانيا



قال السبيعي إن الشركة لا توجد لديها استثمارات في روسيا وأوكرانيا، بينما لديها استثمارات عقارية في ألمانيا وتبحث فرص أيضا في بريطانيا، ولدينا استثمارات في أسواق الأسهم في دول أوروبا وأميركا، ولفت إلى أن نسبة الأسهم الحرة بالشركة تبلغ نحو 38%، موضحا أن حصة الحكومة بها انخفضت.



تعزيز الكوادر لـ «صانع السوق»



تطرق السبيعي إلى استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لتقدم الشركة خدمة «صانع سوق» في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا إلى أن الشركة عززت جراء هذا التطور الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية المطلوبة، وتوقع أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2022.



فواز الأحمد: مؤشرات تدعم الأداء الجيد للسوق الفترة المقبلة



قال مدير عام الشركة الكويتية للاستثمار، فواز سليمان الأحمد إن أداء البورصة الكويتية في 2021 كان مميزا، ونتوقع أن المؤشرات كلها تدعم الأداء الجيد للسوق في الفترة المقبلة، المؤشرات كلها مريحة وجيدة ومطمئنة، كما نعتقد أن أي تدخل لرؤوس أموال جديدة داخل السوق سيكون لصالح جميع المستثمرين.



الشركة الكويتية للاستثمار كانت سباقة في مجالات الاستثمارات البيئية الخضراء والشركات ذات الأداء الاجتماعي الجيد لجهة المساواة وهذا دائما في إطار استراتيجيتنا وقد يكون لنا دور أكبر في المستقبل بهذا الجانب، مبينا في الوقت ذاته أن الزيادة في أصول الشركة نتيجة ارتفاع قيمتها السوقية.



تيفوني: أداء ممتاز لـ «الذكاء الاصطناعي»



ذكر مساعد المدير العام لقطاع إدارة الأصول، عماد تيفوني، أن محفظة الذكاء الاصطناعي التي فتحتها الشركة منذ عامين تتمتع بأداء ممتاز على شركات مباشرة، ومن المتوقع عودة مؤتمر المحللين للشركة خلال أكتوبر من العام الحالي.



الشركة بـ «السوق الأول».. العام المقبل



ذكر السبيعي أن الشركة استوفت الشروط المحددة من هيئة أسواق المال بما يسمح بترقيتها إلى السوق الأول في البورصة خلال العام المقبل، وأن التداول بأسهم الشركة قد تحسن خلال 2021 وارتفع سعر سهمها بشكل ملحوظ، كما وقعت اتفاقية صانع سوق مع شركة الاستثمارات الوطنية لتتولى صناعة السوق على سهم «الكويتية للاستثمار»، وحاليا في مرحلة التوقيع مع شركة أخرى لتتولى ايضا صناعة السوق.