يحرص بنك الكويت الوطني على تلبية احتياجات عملائه من باقة الشباب وتقديم أفضل الخدمات والعروض التي تناسب نمط حياتهم. وفي ذلك الإطار، قام البنك بإطلاق حملته «عروض ماكو مثلها للشباب» والتي تقدم مجموعة من العروض المميزة والحصرية الممتدة على مدار العام بالشراكة مع العديد من المؤسسات والعلامات التجارية الرائدة.



تلبي العروض التي توفرها الحملة كافة الاحتياجات الخاصة بنمط الحياة اليومي للشباب حيث تشمل تطبيقات المأكولات والمشروبات والخدمات الترفيهية والتعليمية والصحية وكذلك الاتصالات.



ومن بين العلامات التجارية المشاركة في الحملة: Ooredoo، ديليفرو، سينمات VOX، المجلس الثقافي البريطاني، The Space Arena.



وبهذه المناسبة، قال مدير تسويق شرائح العملاء في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية عبدالله النجدي: الوطني شريك للشباب في كافة أنشطتهم وحياتهم اليومية بما يقدمه من خدمات متميزة وعروض استثنائية والتي نحرص على أن تناسب تطلعاتهم.



وأضاف: حملتنا هذا العام استثنائية على صعيد العلامات التجارية الرائدة المشاركة والتي تجمعها شراكة استراتيجية مع الوطني والتي تنعكس على ما نقدمه لعملائنا من خدمات إلى جانب ما تقدمه الحملة من عروض حصرية ومميزة تمتد على مدار العام.



وأكد النجدي حرص الوطني على إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها الشباب والتركيز على تقديم خدمات تناسب نمط الحياة العصرية من سرعة وسهولة في إتمام جميع المعاملات إضافة إلى الحملات التي تتضمن عروضا تلبي احتياجاتهم اليومية التي يتم رصدها بدقة من خلال التواصل المستمر مع العملاء.



ويعد الشباب محورا رئيسيا في كافة ما تقدمه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني وما تطلقه من خدمات وتحسينات وحلول دفع متطورة والجوائز والعروض الاستثنائية.



وحرصا على تقديم أفضل الخدمات لعملاء باقة الشباب قام البنك بإتاحة إمكانية الحصول على بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع لعملاء الشباب المؤهلين من غير اشتراط إيداع مكافأتهم الطلابية.