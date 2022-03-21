مبارك الخالدي



في مسعى جاد للسيطرة على حالات الشغب التي تزايدت في ملاعبنا الرياضية مؤخرا عقد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.صقر الملا اجتماعا صباح امس مع وفد من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية، حيث تم تدارس المقترحات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع لمنع تكرار حالات الشغب والحد من التعصب قبل تطوره الى حالات شغب.



وفي هذا الجانب، علمت «الأنباء» أن الجانبين اتفقا على تركيب كاميرات عالية الدقة لرصد تحركات الجمهور وكذلك توفير عناصر أمنية متخصصة لرصد وضبط المشاغبين.



ومن المتوقع أن يتم تفعيل الاتفاق رسميا مع انطلاق الجولات المقبلة للدوري الممتاز والبطولات الاخرى نهاية الشهر الجاري.