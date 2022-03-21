هادي العنزي



اقترب فريق أكاديمية يوفنتوس للشابات من الظفر بلقب أول دوري كرة قدم للشابات على الملاعب العشبية، بعدما تفوق على نظيره فريق نادي التضامن 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ 8، اذ ابتعد بقمة الترتيب محققا 18 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين فريق الاتحاد المدرسي والتعليم العالي الذي انتزع المركز الثاني من نادي فتيات العيون بعد تغلبه على أكاديمية الخليج بخماسية نظيفة، فيما سجلت شابات فريق نادي سلوى الصباح مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فتيات العيون بهدف دون رد، ليرفعن رصيدهن إلى 9 نقاط والانتقال من المركز السادس والأخير إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن أكاديمية الخليج الذي حل خامسا، وجاءت شابات التضامن بالمركز السادس بـ 7 نقاط.