تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية الكبرى السنوية للرماية، إذ تبدأ المنافسات عند الساعة العاشرة صباحا بمنافسات «التراب».



وتشــهد البطولـــة مشاركة أكثر من 200 رام ورامية من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية حضروا إلى الكويت من أجل الظفر بهذه الكأس الغالية، وذلك في منافسات رماية السكيت ورماية التراب للرجال والسيدات.



وتشارك الكويت في البطولة بأكثر من 60 راميا ورامية منهم عبدالرحمن الفيحان وناصر المقلد وخالد المضف وطلال الرشيدي وعبدالله الطرقي ومنصور الرشيدي وسعود الكندري ومحمد نايف الديحاني وعبدالعزيز السعد وسارة الحوال وإيمان الشماع وأفراح بن حسين.



وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج خلف العتيبي: «البطولة مهمة جدا ونتمنى نجاح البطولة التي تعتبر محطة مهمة من محطات تجهيز رماة الكويت إلى أولمبياد باريس 2024. ويشهد العام 2022 و2023 عدة بطولات تأهيلية للأولمبياد المقبل»، متمنيا أن يواصل أبطال الرماية الكويتية تحقيق الإنجازات باسم بلدهم الكويت.



وتقام اليوم على هامش البطولة، بطولة الصداقة الكويتية - اليابانية البارالمبية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الكويتية احتفالا بمرور 60 عاما على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، واستعدت اللجنة المنظمة العليا للبطولة لهذا الحدث الرياضي المهم منذ وقت مبكر حتى أصبح نادي الرماية الكويتي الرياضي جاهزا لانطلاق المنافسات.



وأكد رئيس الاتحاد المركزي العراقي للرماية صبيح مراد كاظم، أن المنتخب العراقي سيشارك في مسابقتي «التراب» و«السكيت»، ويتكون الوفد العراقي من 8 أفراد، 4 لاعبين ومدرب وحكم وإداري ورئيس الوفد.