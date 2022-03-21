اختتمت امس الأول منافسات رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات) الذي نظمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية بتتويج الفائزين.



وأسفرت منافسات البطولة عن فوز المتسابق القطري خالد السويدي بالمركز الأول تلاه مواطنه ناصر العطية ثانيا والكويتي محمد الظفيري ثالثا.



وعقب تكريم الفائزين من قبل راعي البطولة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، قال أمين السر العام للنادي عيسى حمزة ان «الرالي» شهد حماسة عالية وحدة في التنافس بين المتسابقين الذين قدموا أفضل ما لديهم في مراحل السباق المختلفة.



وأعرب حمزة عن سعادته بعودة الرالي إلى الكويت بعد توقف دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، مبينا استعداد النادي الكامل وانه يمتلك الخبرة الكبيرة التي تؤهله لاستضافة مثل هذه الأحداث المهمة ويسعى لإنجاح الرالي وظهوره على أكمل وجه.



وذكر أن الرالي الذي أقيم برعاية الوزير الموسى وبدعم من الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع النادي ممثلا عن الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات كان قد ألغي في اللحظات الأخيرة عام 2019، اذ تسببت جائحة كورونا في تأجيل الرالي في عامي 2020 و2021.



وثمن دور الرعاة في هذا الحدث الكبير، متوجها بالشكر لكل من شركة زين و(KIB) وبيريلي وشركة (GMC) والخطوط الجوية الكويتية وشركة وربة للتأمين، مشيدا كذلك بدور مدينة الكويت لرياضة المحركات التي استضافت انطلاق وختام الرالي، كما أنها منطقة الصيانة للمركبات المشاركة.



وأضاف ان بطولة الشرق الأوسط للراليات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسيارات تتكون من 6 جولات تقام في كل من عمان وقطر والكويت والأردن ولبنان وقبرص، موضحا أن الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات ستقام في الأردن (رالي الأردن الدولي).



من جانبه، قال الفائز الأول بالسباق المتسابق خالد السويدي إن الجميع جاء طامحا للفوز، مضيفا أنها المرة الثالثة التي يصعد فيها لمنصة التتويج في رالي الكويت بعد 4 سنوات من توقف الرالي في الكويت.