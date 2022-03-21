أسامة دياب



أكـــد مسـاعـــد وزيـــر الخـارجــيــة للشــــــؤون الاقتصادية السفير سامي الحمد عمق العلاقات التي تربط الكويت بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، لافتا إلى ان الكويت دائما ما تكون في الصدارة فيما يتعلق بتقوية أواصر الصداقة مع مختلف دول العالم بفضل سياساتها الديبلوماسية والتعاون بمختلف المجالات.



وقـــال الحمـــد، فـــي تصريحات للصحافيين على هامش المهرجان الثقافي التراثي الذي أقامته البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى البلاد برعاية عمادة السلك الديبلوماسي تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، إن مسار تعزيز الديبلوماسية الإنسانية مع مختلف الأقطار أدى إلى ازدهار سمعة الكويت الدولية والتي باتت ترمز للانسانية.



وأفاد بأن الكويت نالت احترام الجميع بفضل مبادراتها ما دفعها إلى استثمار صداقاتها الدولية وتوظيفها في تعزيز الشراكات حول التنمية والاستثمار في ظل رؤيتها التنموية المستقبلية.



وأشاد بعمق العلاقات الطيبة التي تربط الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المهرجان، مبينا أن تلك العلاقات تشمل مختلف أوجه التعاون الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



من جهته، أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبیدالله زبيدوف عن سعادته بتطور العلاقات الطاجيكية ـ الكويتية في الفترة الماضية رغم تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم لأوجه التعاون وفي مختلف المجالات. وأشاد زبيدوف بما قدمته الكويت من مساعدات لكثير من الدول للتخفيف من تداعيات الجائحة وللتغلب على الصعوبات المعيشية التي تزامنت معها.



وقال ان الكويت معروفة منذ القدم بالمبادرة إلى مساعدة المتضررين وإن لم يطلبوها ولذلك كانت سمعتها الدولية «ناصعة البياض»، معتبرا أن كل الدول تتحدث عن «هذه الدولة الصغيرة في مساحتها الكبيرة بأفعالها الخيرية التي شملت معظم أصقاع العالم». وأكد أن عمادة السلك الديبلوماسي على تواصل دائم مع السفارات والمنظمات الاقليمية والدولية في الكويت للتنسيق والتعاون فيما يتعلق باحتفالات الكويت الوطنية، مبينا ان «كل واحد منا يشعر وهو يحتفل بالأعياد الكويتية أنها أعياد بلاده نظرا للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الكويت ومختلف دول العالم».



بدوره، قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية د.محمد إيراني ان عيد النوروز له تاريخ عظيم وقديم قدم التاريخ، معربا عن سعادته لرؤية هذا الجمهور الغفير للمشاركة في هذه الاحتفالية التي وصفها بالرائعة بمشاركة عربية وآسيوية وأفريقية إضافة إلى السفارة البريطانية.



وقال إيراني: يحتفل الشعب الايراني ودول آسيا الوسطى بهذا العيد مع قدوم فصل الربيع وأصبح تقليدا عند هذه الشعوب، معربا عن سعادته للمشاركة في هذا المهرجان الثقافي الكبير.



من ناحيته، أعرب أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د.عيسى الأنصاري عن بالغ شكره وتقديره للبعثات الديبلوماسية التي شاركت بفاعلية في الاحتفال، مشيدا بعمق العلاقات الثقافية مع مختلف دول العالم.