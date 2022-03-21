أعلن ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، إذ سيبدأ العمل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا في 22 جهة حكومية، على ان يعمل بهذا القرار من أول شهر رمضان.



وقال الديوان في بيان صحافي، إن الجهات المقرر لها العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا هي: وزارات التجارة والصناعة والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل والأشغال العامة والتعليم العالي والمواصلات والتربية والإعلام اضافة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية.



وأضاف الديوان انه ضمن تلك الجهات أيضا الهيئات، وهي: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة لشؤون القصر، الى جانب قوة الإطفاء العام وبيت الزكاة وبلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وأوضح أنه تم تحديد مواعيد للعمل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا لبعض الجهات الأخرى، مبينا ان الجهات التي لديها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها يجب عليها الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة لها.