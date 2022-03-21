اختتمت شركة «إن سي إم» للاستثمار وشركتها التابعة في الأردن شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية، مشاركتهما الفعالة ورعايتهما الماسية للمنتدى الاقتصادى الأردني بنسخته العشرين، الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني د.بشر الخصاونة، خلال يومي 13 و14 مارس لعام 2022 بالبحر الميت تحت عنوان «مستقبل التداول عبر الإنترنت والابتكار المالي».



وصرح رئيس مجلس الإدارة في شركة «إن سي إم» للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري في بيان صحافي بأن شركة «إن سي إم» للاستثمار وشركتها التابعة شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية يحصدان جائزة أفضل وسيط فوركس (تداول العملات الاجنبية) للخدمات المالية والتكنولوجية لعام 2022، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الرائدة التي حققتها الشركة على مدار الفترة الماضية.



وأوضح أن شركة «إن سي إم» للاستثمار لاحظت من خلال المشاركة في المنتدى الاقتصادي الأردني العشرين تزايد إقبال العملاء على فهم التداول الالكتروني والاستثمار، فضلا عن اهتمام الحاضرين بمعرفة المزيد عن التطور التكنولوجي في الخدمات التي تقدمها الشركة.



وأشار المري إلى أن شركة إن سي إم للاستثمار نجحت في عرض خدماتها ومنتجاتها الجديدة في المنتدى المذكور، الذي شهد حضورا واسعا من أفراد ومستثمرين ورعاة وشركات.



واختتم المري حديثه قائلا «منذ بداية عام 2022 حرصت شركة إن سي إن للاستثمار على المشاركة الناجحة في المعارض والمنتديات المختلفة، وتعتبر المشاركة الثانية للشركة في المنتدى الاقتصادي الأردني لهذا العام، حيث شاركنا في معرض iFX اكسبو دبي في فبراير الماضي الذي شهد أيضا إقبالا واسعا وحضورا لافتا، وأضاف أننا حريصون في المشاركة والرعاية للأحداث الاقتصادية في عالم المال والأعمال».