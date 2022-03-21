أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس أهمية اجتماع الدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد في الدوحة والذي يناقش تحديات وآفاق الطاقة في الوطن العربي.



وقال الوزير الفارس في تصريح لـ«كونا» عقب افتتاح المؤتمر السابع للاتحاد العربي للكهرباء والذي سيعقبه اجتماع الدورة الـ14 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والاجتماع 37 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء «إن الكويت ستشارك في فعاليات عديدة ستعقد على هامش المؤتمر».



وأوضح أن الاجتماع الوزاري سيناقش عددا من المواضيع أهمها تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكات العربية والمشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية.



وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية متابعة تطبيق الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومستجدات مشروعات الربط الكهربائي العربي ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.



وسيبحث آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والدراسة المقدمة من المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء حول موضوع الإدارة التفاعلية لمعامل القدرة بغرض خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.



وسيناقش ايضا موضوع تحويل الطاقة في المنطقة العربية مثل النفايات والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه إلى طاقة متجددة.



وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة كالتعاون العربي مع الصين والهند وألمانيا والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.