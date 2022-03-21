أعرب وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين عن اعتزازه بمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، مؤكدا انها «تقدم الكويت والوطن العربي وتمثلهما أحسن تمثيل».



وقال د.روح الدين، بحسب بيان لوزارة الإعلام على هامش زيارة الوزير إلى «البابطين الثقافية»، ان هذه «المؤسسة تعمل على دعم السلام العادل عبر نشر ثقافة السلام».



وأضافت الوزارة أن اللقاء الذي جرى في مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي جاء في إطار مناقشة سبل التعاون بين الطرفين، اذ بحث د.روح الدين ورئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز البابطين عددا من المواضيع الثقافية والتعاون المشترك.



وذكرت ان البابطين قدم خلال الزيارة شرحا وافيا عن تاريخ المؤسسة وأنشطتها المختلفة المتعلقة بدورات جائزة الشعر ومهرجان ربيع الشعر العربي والمنتدى العالمي لثقافة السلام ومناهج تدريس ثقافة السلام وكراسي البابطين الثقافية وكراسي البابطين للسلام حول العالم.



كما أعرب عن اعتزازه بالتعاون الثقافي مع وزارة الإعلام ومختلف مؤسسات الدولة وتبادل الأنشطة معها باعتبار ذلك أحد أهداف المؤسسة التي تسعى إليها للتواصل الثقافي.