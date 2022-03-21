عاطف رمضان



فازت الكويت بمنصب الأمين المساعد لاتحاد الكيميائيين العرب ممثلة في عضو مجلس إدارة جمعية الكويتيين الكيميائية حمدان العجمي.



جاء ذلك على هامش الاجتماعات العامة للدورة الأربعين للمجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب التي جرت في اكسبو دبي 2020 وأدار انتخابات الأمانة العامة للاتحاد، والتي تم فيها لأول مرة وبنجاح كبير تطبيق التصويت الإلكتروني الأمين العام للاتحاد د.حسن المهيني الشمري بحزم وسط خلافات بين النظام الأساسي والقيم المطبقة.



فيما فازت دولة الإمارات بمنصبي الرئيس والأمين العام للاتحاد بقيادة رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية موزة سيف الشامسي، وتم التجديد لابتسام كاظم الجعاري من الجمعية العراقية الكيميائية أمينا ماليا.



وبذلك تتسلم الإمارات أمانة الاتحاد من الكويت بعد ثلاث سنوات من تولي ممثلها د.حسن المهيني الشمري الأمانة.



وقال د.حسن الشمري في تصريح لـ «الأنباء»: إن انتخابات اتحاد الكيميائيين العرب جرت في أجواء من النزاهة والشفافية بعدما سادها الاستقرار والهدوء.



وأوضح: إن فعاليات الاجتماع بدأت بترحيب موزة الشامسي بالمشاركين ثم اعتمد رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس رئيس الجمعية السعودية للكيميائيين البروفيسور زيد العثمان



النصاب القانوني للحضور.



وتابع: كما ناقش أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد التقريرين الإداري والمالي وتم اعتمادهما، وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع الحادي والأربعين للمجلس الأعلى للاتحاد في القاهرة باستضافة الجمعيات المصرية للكيمياء، والاجتماع الثاني والأربعين في البحرين بضيافة الجمعية البحرينية للكيمياء.



وأشار إلى أن المجتمعين اطلعوا على أنشطة الدورة الماضية وكان أبرزها انجاز الموسم الثقافي الكيميائي متضمنا 25 محاضرة كيميائية متخصصة في مختلف حقول الكيمياء وقد جرت عن بعد بسبب جائحة كورونا وشارك بها جميع أعضاء الجمعيات والنقابات الأعضاء في الاتحاد.



وذكر: إن المجلس اطلع على جهود الأمانة العامة في التنسيق مع الجمعية المصرية للكيمياء التحليلية والجمعية المصرية للكيمياء لاستضافة مسابقة أولمبياد الكيمياء العربي التاسع، كما اطلع المشاركون على جهود الأمانة العامة في تسجيل الاتحاد لدى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد شكرت الجمعية الكيميائية الموريتانية على تنظيمها فعالية الأيام الدولية للكيمياء في ديسمبر 2021.



وأردف قائلا: إن الاجتماع أثنى على جهود اللجنة الإعلامية للاتحاد برئاسة نورة الحماد عضو الجمعية الكويتية للكيمياء في إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» والتغطيات الإعلامية وإعداد الموقع الإلكتروني للاتحاد.



ولفت إلى أن المجلس الأعلى للاتحاد اطلع على تقارير الجمعيات والنقابات أعضاء الاتحاد ومتابعة تسجيل الاتحاد في جامعة الدول العربية واعتماد انضمام جمعية زمالة الكيمياء المصرية للاتحاد والتي تم اشهارها في يوليو الماضي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.



وأضاف: إن المجلس الأعلى تلقى دعوة من عضو مجلس إدارة الجمعية الكيميائية المصرية الدكتور حسن عبدالجواد لحضور المؤتمر الدولي الخامس الذي تعقده الجمعية في مدينة مرسى علم على ساحل البحر الاحمر في مصر من 11 إلى 14 أكتوبر المقبل وذلك بالتعاون مع الجامعة البريطانية بعنوان «الكيمياء والتحديات العالمية».



يذكر أن اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب عقد بحضور أكثر من 30 بروفيسور ودكتور ومتخصص في الكيمياء يمثلون 17 جمعية ونقابة كيميائية عربية، وقد مثل الكويت في الاجتماع عضوا مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الكويتية حمدان محمد العجمي وهيف الحجرف، إضافة إلى أمين عام الاتحاد العربي للكيمياء د.حسن المهيني الشمري.