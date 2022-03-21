عاطف رمضان



قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري لـ«الأنباء» ان المفتشين لدى الوزارة قاموا بتحرير محضر ضبط لإحدى الجمعيات التعاونية خلال جولاتهم التفتيشية، وذلك لوجود سعرين مختلفين على نفس المنتج، مشيرا الى ان احدى العبوات مسعرة بـ250 فلسا وعبوة اخرى من نفس المنتج تحمل تسعيرة 285 فلسا وذلك يعتبر مخالفة صريحة.



وأضاف الظفيري ان القصد من ذلك لايهام المستهلك بنزول السعر وعند شراء المنتج عند الكاشير يفاجأ بأن السعر أعلى من السعر المعلن.



ولفت الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الجمعية.



ونوه الى ان المفتشين لدى الوزارة يقومون بدورهم من خلال متابعة توافر السلع والمنتجات في الاسواق المحلية وفي الوقت ذاته ألا يكون هناك ارتفاع مصطنع للأسعار أو اخفاء بضاعة او تخزينها بقصد الاحتكار ورفع الأسعار بطرق غير مبررة، مؤكدا أن مثل هذه الطرق غير الشرعية يتم تحويلها الى النيابة التجارية لتطبيق القانون.



وبين أن العقوبات قد تصل إلى إغلاق المحل أو المنشأة.