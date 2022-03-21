مفرح الشمري



حطّ الإعلامي السعودي علي العلياني رحاله في الكويت قادماً من العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في تصوير حلقة من برنامج «مع بوشعيل»، الذي يقدمه الفنان نبيل شعيل على شاشة تلفزيون «الراي» في شهر رمضان.

وأعرب العلياني عن سعادته الغامرة بزيارة الكويت، قائلاً: «جمهوري في الكويت غالٍ عليّ جداً، وهو جمهور داعم وله ذكريات معي، ليس فقط لأنني استضفت شخصيات كويتية مؤثرة، ولكن طبيعة البرنامج تشبه ذوق أهل الكويت، وأقول لهم إنني جئت إليكم من باب المحبة، ولقائي إن شاء الله يكون جميلاً، وأتمنى أن تشاهدوني في رمضان في مناسبات أكثر».