ضمن مسؤولياته المجتمعية، وفي إطار الشراكة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويتية، تم تدريب نحو 328 طالبا وطالبة من المراحل الثانوية والجامعة، من خلال 6 برامج تدريبية في 2021، فيما شارك 36 متطوعا من البنك في مختلف أنشطة الجمعية.



وشارك 36 متطوعا من بنك الخليج في البرامج المختلفة التي طرحتها جمعية إنجاز العام الماضي وهي: «مخيم الابتكار» و«أموالي ومستقبلي» و«النجاح المهني» و«كيف ابدأ» و«الزيارات الميدانية» و«برنامج الشركة».



وفي هذا الإطار أعربت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج، لجين القناعي عن فخرها بالشراكة مع جمعية «إنجاز الكويت» الممتدة على مدى 16 عاما، في سبيل دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، في ظل التطورات السريعة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.



وقالت القناعي إن بنك الخليج حريص على الوفاء بمسؤولياته المجتمعية تجاه الشباب في المرحلة الثانوية والجامعية وحديثي الخرج، من خلال توفير المفاهيم الأساسية التي تتعلق بالأعمال واستكشاف الاهتمامات والفرص المهنية، بالإضافة إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني.



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ليلى المطيري: ان إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة هو أحد أسباب استمرارية ونجاح جمعية إنجاز الكويتية، كما أن الشراكة مع بنك الخليج هي شراكة غير عادية، فتعتبر شراكتنا استراتيجية قديمة امتدت سنوات طويلة إلى يومنا هذا، حيث يعتبر بنك الخليج داعما أساسيا لأنشطة الجمعية، وذلك من خلال توفير المتطوعين والمشاركة في تقديم البرامج التدريبية للطلبة.



وأضافت: ان جمعية انجاز الكويتية قامت بتدريب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة على مختلف البرامج التدريبية والتي تهدف الى صقل مهارات الشباب في ثلاثة محاور، وهي: الجاهزية للعمل وريادة الأعمال والمعرفة المالية. وإننا في جمعية انجاز الكويتية نتطلع دائما لتقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل.