ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لشركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا لتوزيع الجوائز الذي عقد مؤخرا في دبي، حصلت شركة المسيلة التجارية، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972، على جائزة «أفضل أداء في خدمة العملاء لعام 2021» مقدمة من شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا.



وقد تسلم درع التكريم كل من هشام فقيه رئيس قطاع السيارات في مجموعة الملا، يرافقه سليم كريم مدير عام خدمات ما بعد البيع، وممثلون عن إدارة شركة الملا موتورز وذلك تقديرا لتميز الشركة المستمر في خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع حيث صنفت في المركز الأول على قائمة الموزعين الإقليميين.



وللعام الرابع على التوالي، تواصل شركة مسيلة التجارية رحلة تميزها المستمر حيث حققت المركز الأول في مقياس خدمة ورضا العملاء (CSI) بنسبة 90% كما حصلت على نسبة 72% في مؤشر. (NPS) ويعكس هذا الإنجاز تفاني موظفي الشركة في تقديم أعلى مستويات خدمات العملاء، تجسيدا لسياسات الشركة التي تضمن تمتع عملائها بتجربة تسوق ممتازة في صالات عرض Mitsubishi ومراكز الخدمة ومتاجر قطع الغيار.



وتعليقا على هذا الحدث، قال عماد فليحان، رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا: نحن فخورون جدا بهذا التكريم المرموق من قبل شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا وتصدر شركة الملا موتورز قائمة جميع الموزعين الإقليميين الآخرين في معايير خدمة العملاء. هذه الجائزة هي انعكاس حقيقي للجهود المستمرة للفريق بأكمله وتفانيه في تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء بأعلى معايير الصناعة لتمثيل علامة Mitsubishi التجارية وشهرتها العالمية. في مجموعة الملا، التميز هو شعارنا دائما في تنفيذ كافة مهامنا وأداء واجباتنا نحو عملاء الشركة الأوفياء.



في مجموعة الملا، ثقة عملائنا في منتجاتنا وخدماتنا هي من أهم أولوياتنا ومن أبرز أسباب تحقيقنا للنجاحات المتواصلة عبر السنين، شركة الملا موتورز إحدى شركات المجموعة تعتز بأنها تقدم لأصحاب سيارات ميتسوبيشي أفضل قيمة وخدمات في الكويت. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.almullamotors.com أو متابعتنــا علــــى صفحـــات التواصـــــل الاجتماعي علـى فيسبوك @mitsubishimotorskuwait وانستغرام @mitsubishimotorskuwait وتويتر@mitsubishikw.