بشرى شعبان



كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس عن تحديد 13 شرطا وضوابط خاصة بتنظيم وجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل.



وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أحمد العنزي أن ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الوزارة وضعت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنظيم المشروع بنسخته الـ 19 لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، محددة الضوابط الخاصة التي يتعين على الجمعيات الخيرية المرخص لها جمع التبرعات الالتزام بها.



وقال العنزي ان من الشروط حظر جمع التبرعات النقدية سواء في المقرات أو الأماكن العامة وغيرها مع ضرورة الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري «128/أ» لسنة 2016 وتعديلاته وهي الـ «كي نت» والـ «أونلاين» والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.



وأوضح أن من الشروط أيضا حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة في المجمعات التجارية والساحات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة من الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها حسب الجدول الزمني الذي يتم وضعه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي يتم تعميمه على الجمعيات الخيرية.



وأكد العنزي على ضرورة التزام الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة وإصدار البطاقة التعريفية لمندوبيها وإبراز الهوية الشخصية لفريق وزارة الشؤون وكتابة تاريخ التبرع واسم المتبرع وكل البيانات بوضوح.



ودعا الجمعيات إلى الالتزام بإعطاء نسخة من الاستقطاع بعد انتهاء تدوين البيانات لكل متبرع ونسخة من الـ «كي نت» بعد انهاء عملية السحب وكتابة المبالغ المسجلة في الاستقطاع بالأرقام والحروف واعتماد الإعلانات الخاصة بالمشروع قبل نشرها واستخدامها مع الالتزام بتدوين تاريخ بداية الإعلان ونهاية رقم ترخيص المشروع وتدوين جملة منع جمع التبرعات النقدية على الإعلان والالتزام من قبل الجمعيات بقوانين الدولة المزمع تنفيذ المشروع بها بالنسبة للمشاريع الخارجية.



وثمن الدور الرائد والكبير للجمعيات الخيرية الكويتية الذي ساهم بإعطاء الكويت مكانة عالمية في الجوانب الانسانية والخيرية والاغاثية، مبينا ان العملية التنظيمية التي تقوم بها الوزارة بين حين وآخر تهدف إلى حفظ حقوق المتبرع والجمعية فضلا عن الحفاظ على الصورة المشرقة والمشرفة للعمل الخيري في الكويت.