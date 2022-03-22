كرمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) في دورتها الثامنة (لليوم العربي للشعر) الشاعرة د.سعاد الصباح والشاعر الجزائري الراحل محمد السائحي.



وقال مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) د.محمد ولد أعمر إن تكريم د.سعاد الصباح والاحتفاء بها في يوم الشعر العربي يأتيان انسجاما مع ما قدمته من اسهامات أدبية وثقافية مهمة في الساحة العربية. وأوضح ولد اعمر في كلمة في حفل التكريم إن د. الصباح عبرت خلال مسيرتها المستمرة عن مناصرة الفكر الحر والتزامها بقضايا المرأة والأمة العربية ودعم الثقافة العربية. وأضاف ان هذا الالتزام الذي أبدته د.سعاد يعكس صدقها وإصرارها وجرأتها في الابداع الشعري «ما أنجب قصائد صادقة وجميلة شكلت قبلة للدارسين والباحثين في الثقافة العربية».



بدورها، قالت ممثلة الدكتورة المكرمة الشيخة فضيلة الصباح في كلمة موجزة ان الدكتورة «استقت أجمل وأنبل معاني قصائدها من وطنها الكويت ومن أبيها وأمها اللذين فقدتهما في عام واحد ومن ابنها الذي فقدته من بين يديها لتولد كلمات وصورا تبقيها في قلوبنا».



من جهته، أشاد السفير علي الظفيري بمبادرة (الالكسو) لتكريم رموز أدبية مثل د.سعاد الصباح نظرا لما قدمته على المستوى الشخصي لدعم الثقافة والأدب العربي على مدى عقود طويلة.



وأكد الظفيري في تصريح لـ «كونا» أن تكريم شخصية أدبية بحجم د.سعاد الصباح «لهو مستحق وعن جدارة ويعد ايضا تكريما للكويت ولإسهاماتها المتعددة في رعاية وإثراء الشعر والأدب والثقافة العربية».