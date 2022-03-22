قال مدير مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك ورئيس كلية جراحة المسالك البولية د.سعد الدوسري ان المركز نجح في اجراء 2270 عملية جراحية خلال عام 2021 منها 1272 عملية جراحة مسالك بولية، و998 جراحة عامة، مقارنة بعام 2019 الذي شهد اجراء 839 جراحة.



وقال د.الدوسري في تصريح لـ «كونا» ان المركز تميز باستخدام الروبوت الدافنجي في اجراء 450 عملية، حيث تم البدء باستخدام تلك التقنية منذ عام 2014 كأول مركز في الكويت يجري عمليات جراحية باستخدام الروبوت الدافنجي.



وأوضح ان الروبوت الدافنجي وهو آخر التقنيات الجراحية لعلاج أمراض المسالك البولية يستخدم لإجراء العديد من العمليات الكبرى مثل الاستئصال الجذري للبروستاتا واستئصال الأورام من الكلية أو الاستئصال الجذري لها، وتعديل العيوب الخلقية في حوض الكلية وزراعة الحالب في المثانة، والاستئصال الجذري للمثانة وغيرها من العمليات.



وأشار إلى أن عدد الزيارات للعيادات الخارجية للراشدين والأطفال بلغ 15011 زيارة، وبلغ عدد الفحوصات في قسم التصوير الطبي 7264 فحصا، تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية (السونار)، مضيفا ان اجمالي حالات الدخول والخروج من المركز بلغ 2445 في عام 2021 مع معدل مدة مكوث في المركز بواقع يومين.



ولفت إلى أن المركز يشمل العديد من التخصصات الدقيقة مثل علاج الأورام السرطانية في البروستاتا والمثانة والكلية وحصوات الجهاز البولي وتضخم البروستاتا الحميد.



وأشار إلى أنه يختص أيضا بمعالجة العقم الذكوري والعجز الجنسي والسلس البولي للذكور والاناث والعيوب الخلقية في حوض الكلى وضيق الاحليل البولي وأمراض المسالك البولية لدى الأطفال مثل الخصية المعلقة والذكر المدفون وعلاج فتحة البول عندما تكون أسفل مكانها الطبيعي.



وأفاد د.الدوسري بأن المركز يخدم المرضى من جميع مناطق الكويت عن طريق التحويل من مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات للعيادات الخارجية في المركز. وأكد ان المركز كان له دور جوهري في خدمة المرضى خلال فترة جائحة كورونا، حيث تم تخصيصه للحالات الجراحية غير المصابة بـ(كورونا) كجزء من خطة وزارة الصحة للتعامل مع الجائحة.



وأضاف أنه استضاف أقسام الجراحة العامة من مستشفيات الفروانية والعدان والجهراء ومبارك الكبير كجراحين زائرين إلى المركز لإجراء العمليات الجراحية الاختيارية في الفترة من نوفمبر 2020 إلى مايو 2021 مما كان له أثر كبير في تقليل أعداد المرضى في قوائم انتظار العمليات الجراحية في المستشفيات المذكورة.



وبين ان الزيادة في عدد الأطباء أدى إلى استقطاب عدد أكبر من مرضى المسالك البولية من جميع مناطق الكويت مع زيادة ملحوظة في أعداد العمليات الجراحية والزيارات للعيادات الخارجية وقسم الاشعة وعمليات اليوم الواحد. وأوضح أنه تم استحداث غرفة عمليات كبرى سادسة تقع بالدور الثاني بالتعاون مع أقسام منع العدوى والشؤون الهندسية والهندسة الطبية والتمريض لتلبية الزيادة الملحوظة في الطاقة التشغيلية للمركز.