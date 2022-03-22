حصلت جمعية «الإغاثة الإنسانية» على المركز الثاني في جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري للدورة الثانية، التي نظمها اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وأعلنت نتائجها النهائية بقاعة مركز عبدالله السالم لإعداد القادة في الخالدية.



وفي هذا السياق هنأ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «الإغاثة الإنسانية» علي الحسينان كافة المحسنين والمتبرعين الكرام، مشيرا الى إن كلمات الشكر والامتنان لجميع متبرعينا الكرام، لا توفيهم حقهم، متوجها بالشكر الجزيل لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والقائمين على جائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري على جهودهم الحثيثة في تشجيع العمل الخيري والعاملين فيه من خلال هذه الفعاليات.