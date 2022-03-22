فازت جمعية النجاة الخيرية ممثلة في «مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية والغربية» بجائزة العم خالد العيسى للتميز المؤسسي لعام 2022، والتي يشرف عليها اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، وأقيم حفل تسليم الجوائز برعاية وزير الشؤون، وقام بتسليم الجوائز نيابة عنه وكيل الوزارة عبدالعزيز الشعيب.



وأعرب مدير مركز الوعي د.إبراهيم العدساني، عن سعادته بحصول المركز على هذه الجائزة التي تعد واحدة من أهم الجوائز التي تعنى بالعمل المؤسسي للجمعيات والمبرات الخيرية، حيث أقيمت هذه الجائزة المميزة وفق المعايير العالمية للتميز المؤسسي، وحرص فريق عمل الجائزة على زيارة مركز الوعي للاطلاع عن كثب على الأنشطة التي يقوم بها المركز، والتعرف على دوره الحضاري تجاه ضيوف الكويت من الجاليات الغربية.