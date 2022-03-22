محمد راتب



أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية قرطبة التعاونية عبد اللطيف الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» تقديم خدمة «نحن معك» لأصحاب الهمم من إخواننا الصم والبكم، وذلك استكمالا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجمعية والتي تعد نقلة نوعية ضمن الاستراتيجية العامة للجمعية، مضيفا أن خدمة «نحن معك» تقوم على توفير جهاز لترجمة لغة الإشارة لإخواننا من الصم والبكم لتسهيل الوصول إلى احتياجاتهم واستفساراتهم في السوق المركزي وفروع الجمعية.



وبين أن جمعية قرطبة تسعى دائما للاستفادة من التطور الإلكتروني وقد أطلقت أخيرا خدمة العربة الذكية للتسوق لتخفيف الازدحام وتقليل الضغط وسهولة التسديد، والتي لاقت استحسان المتسوقين وثناءهم على هذه الخدمة التي اختصرت وقت المحاسبة عند الكاشير، والدفع عن طريق رابط يتم إرساله على هاتف المشتري.



وتابع الدوسري أن الجمعية طبقت سياسة جرد الأصناف عن طريق أحدث أجهزة PDA والتي تسهل عملية الجرد السنوي بنهاية كل سنة مالية، وتم تفعيل طريقة استلام البضائع اليومية عن طريق هذه الأجهزة الإلكترونية مرورا بإصدار أوامر الشراء إلكترونيا والتي تختصر الوقت وتوفر استهلاك الأوراق في الطباعة ما ساهم في ضمان التوريد والتأكد من عدم انقطاع المنتج وخلو الرفوف منه، كما أطلقنا شبكة واي فاي في السوق المركزي.