عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن أن موعد الاختبار الإلكتروني المؤجل، لجميع المرشحين بمراحل (رياض الأطفال ـ الابتدائي ـ المتوسط ـ الثانوي)، لوظيفة: مدير مدرسة ـ مدير مساعد ـ رئيس قسم ـ موجه فني بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص سيكون خلال يومي 27 و28 الجاري في مركز تدريب الجابرية، على ان يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع على النحو التالي:



٭ الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع.



٭ الفترة المسائية: من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة والربع مساء.



والتواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين مع إحضار البطاقة المدنية.



ودعت الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام، ويمنع إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار.



إلى ذلك، دعا وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب جميع العاملين في الوزارة المستحقين الجدد للبدلات إلى ضرورة التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي.



جاء ذلك في تعميم اصدره الوكيل اليعقوب، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث أشار خلاله إلى انه من منطلق حرص وزارة التربية على تحديث وتنقيح بيانات موظفيها وذلك للإسهام في رفع جودة ودقة البيانات، الأمر الذي يصب في مصلحة الموظف ويضمن المحافظة على حقوقه المالية والوظيفية.



ونظرا لقيام وزارة التربية بإطلاق خدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة تتيح لموظفي الوزارة من المستحقين الجدد لبدل الخطر ـ بدل شاشة ـ بدل المناطق النائية والبعيدة تقديم بياناتهم وذلك بالتسجيل على موقع الوزارة ـ قائمة الخدمات ـ



https://eservices.moe.edu.kw، وتحميل المستندات المطلوبة.



واضاف اليعقوب في تعميمه: نود أن نوجه عناية جميع قطاعات الوزارة والإدارات والوحدات التابعة والمناطق التعليمية ومدارس وزارة التربية بالتعميم على جميع من يستحق البدلات المشار اليها من الموظفين التابعين لها بتقديم بياناتهم وضرورة التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي.