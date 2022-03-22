أكـــد المؤســــس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث عبدالعزيز العنجري أن تهافت المسؤولين الغربيين على دول الخليج سببه الأساسي «احتياجهم الشديد للطاقة ومزيد منها».



وقال العنجري، في حديثه لـ «الخليج أونلاين»، إن احتياج الدول الغربية «الآني للطاقة قد فرضته وفاقمته الأزمة الأوكرانية التي لا يعلم أحد مداها».



كما اكد أن العلاقات بين بعض دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية وإدارة بايدن «لا تمر بأحسن حالاتها».



وحول تأثير الحرب الروسية ـ الأوكرانية على مناطق النفوذ بين موسكو والخليج، قال العنجري ان الدول الغربية الرأسمالية بطبيعتها ستسعى لتقديم تنازلات لم تكن لتقبل بها سابقا لإرضاء بعض دول الخليج وبأي طريقة كانت، تحديدا بسبب ضغوط الأزمة الأوكرانية على أميركا وحلفائها.



وقال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «أثبتا قدرتهما على تركيع الاقتصاد العالمي، وما قاما به من تحالف واضح ضد روسيا والتأثير على سلاسة التدفقات التجارية العالمية يبدو أنه ناجح في كبح جماح روسيا، أو على الأقل تثبيط جموحها العسكري».



أما مساوئ هذا التحالف، وفقا للعنجري، تتمثل بـ «عدم وجود بدائل للطاقة»، مشيرا إلى أنه «في ندرة الفرصة التي يصعب أن تتكرر، تتوافر لبعض دول الخليج فرص كبيرة لتحقيق مزيد من المكاسب».



وقال ان على دول الخليج كلها استثمار الحدث للحصول على ضمانات ومصالح حقيقية، وليس السعودية والإمارات وقطر فقط، من خلال الخروج بنتائج واضحة في ملفات كسورية وإيران واليمن ولبنان، وأن تجبر الدول الغربية على الوقوف معها في قضاياها الحقيقية كما كان الخليج يقف معهم في ضمان إمدادهم بمصدر طاقتهم وعمودهم الفقري.