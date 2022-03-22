أسامة أبوالسعود



ذكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد أسد عمادي أن وزارة الأوقاف قد فعلت استراتيجيتها من خلال «معرض رواق 3».



وقال عمادي، في كلمته خلال افتتاح معرض «رواق 3» الذي تنظمه إدارة التخطيط الاستراتيجي، اننا حريصون في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توفير بيئة مشجعة للإبداع والابتكار فقد سعينا لعمل معرض عن إنجازات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي فازت في الأعوام الماضية لإتاحة الفرصة لإدارات الوزارة لعرض مشاريعها وتجاربها المتميزة لتكون نبراسا وقائدا وحافزا للإدارات في تميزها وعطائها للسنوات المقبلة، جاء ذلك خلال افتتاح معرض «رواق 3» في مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدور الأرضي.



وأضاف قائلا: أثمن ما قمتم به من جهد وعمل، متمنيا وداعيا لكم إلى الاستمرار في التفوق والتميز والإبداع والابتكار.



وشكر عمادي في ختام حفل الافتتاح إدارة التخطيط الاستراتيجي وقطاع التخطيط والتطوير، وإدارة العلاقات العامة والإدارات المشاركة وجميع العاملين على مجهوداتهم القيمة في خدمة وطننا العزيز الكويت وديننا الإسلامي الحنيف.