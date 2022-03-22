بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة الإرشاد والتوظيف التابعة لقطاع شؤون القوى العاملة الوطنية محاضرة بعنوان «خبرتي قصة نجاح» موجهة الى الباحثين عن العمل من ذوي الخبرة وحديثي التخرج وموظفي القطاع الخاص وذلك لتشجيع الشباب الكويتي وتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص تماشيا مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، من خلال نشر قصص نجاح ذوي الخبرة من العمالة الوطنية، والتي عرضت خلالها مستشارة خدمة العملاء رحاب الطواري تجربتها المهنية وبداياتها في القطاع الخاص والتحديات التي واجهتها للوصول إلى أهدافها، وأثنت على دور الهيئة العامة للقوى العاملة واهتمامها بالباحثين عن العمل في شتى المجالات وحرصها الدائم على وضع كيان خاص للموظف.