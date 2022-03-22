أكد ديوان المحاسبة أهمية الاجتماع الـ63 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) في تطوير العمل الرقابي لدواوين المحاسبة في الدول العربية.



وقال مدير ادارة التدريب والعلاقات الدولية في ديوان المحاسبة د.سعود الزمانان في تصريح على هامش الاجتماع ان الديوان شارك في الاجتماع بالعديد من المداخلات والتقارير وطرح العديد من التوصيات التي نالت القبول والاشادة من المشاركين.



وأضاف الزمانان ان الاجتماع ناقش أنشطة المنظمة في العام الماضي وتقرير لجنة المعايير الرقابية وتوصياتها والمخطط التنظيمي والهياكل التنظيمية والخطة الاستراتيجية للمنظمة، بالإضافة الى تقرير لجنة التنمية المستدامة التي يترأسها ديوان المحاسبة الكويتي.



وأوضح ان الاجتماع تطرق الى تقرير تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية وآلية العمل في هذا الجانب ومناقشة الموازنة التقديرية للمنظمة العربية للسنة القادمة والحساب الختامي.



وبين ان الاجتماع استعرض التقارير المختصة بأنشطة المجلس والأمانة العامة واللجان الفرعية التابعة للمنظمة إلى جانب متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس وعرض تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).



وأفاد بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن المصادقة على دليل نظام الارشيف وإجراءات مكتب الضبط واعتماد الحساب الختامي لسنة 2021 والموازنة التقديرية لسنة 2022 وتحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي والدورة الـ14 للجمعية العامة المقرر عقدهما بالسعودية واعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الـ14 للجمعية العامة للمنظمة.