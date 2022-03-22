التقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي وفدا من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير الإقليمي للدول العربية ومدير فريق العمل اللائق في الدول العربية بيتر راداماكر، حيث تم خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الكويت ومنظمة العمل الدولية. وقد أعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء، باعتباره فرصة لتبادل وجهات النظر مع ممثلي المنظمة حول أولويات التعاون الفني خلال المرحلة الحالية، في ظل سعي حكومة الكويت المستمر لتطوير كل التشريعات المنظمة لسوق العمل والعلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال.



و أعرب راداماكر عن امتنانه وشكره للوزير على حسن الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته للكويت، والتي تعتبر الأولى للمنطقة منذ توليه منصبه الجديد، وأشاد بالدور الذي تلعبه الكويت في المنطقة العربية باعتبارها من الدول الرائدة في مجال التشريعات العمالية والحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج.



بعد ذلك عقد الوفد الزائر اجتماعا فنيا مع كل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة د.مبارك الجافور ومدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي، وتم خلال الاجتماع مراجعة وتقييم مخرجات الأنشطة الفنية لمشاريع التعاون التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون في الفترة المقبلة، وقد ضم وفد المنظمة في عضويته كلا من ريتشارد كولوينسكي - المستشار الإقليمي لشؤون هجرة اليد العاملة وجمانة كرامة - مسؤول البرامج بالمكتب الإقليمي، وأنس شاكر - المسؤول الفني.