القاهرة. ناهد إمام

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية سابقا، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة بمكتبه أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران ورئيس تحرير” الخليج” الكويتية بمناسبة زيارته إلى القاهرة

تناول اللقاء العلاقات الكويتية المصرية الوطيدة الراسخة والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وأكد ببههاني على خصوصية العلاقات الكويتية المصرية مضيفا أنها تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول من حيث التعاون المثمر والقواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه قضايا المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية والإقليمية.

وأثنى بهبهاني على ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة، مؤكداً أن ما يجرى على أرض من تطور وتنمية يبعث على الفخر والاعتزاز، ويفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين.

وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر للمهندس إبراهيم محلب على حفاوة الاستقبال، متمنيا له دوام الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.