العازمي : سنسعى لزيادة الرواتب بما يتماشى مع ارتفاع أعباء المعيشة



عقد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مؤتمره العام العادي ، والذي استعرض كافة الأمور الخاصة بالعاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والتي من شأنها ان تلبى مطالب العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية نظرا لما يبذلونه من جهود في رقى وبناء دولة الكويت،

وانتخبت النقابات الحكومية حسين سبيل العازمي رئيسا لـ اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي في مجلس تنفيذي جديد للدورة القادمة 2022 ـ 2026 لتولي شئون الاتحاد ومواصلة الجهود الدؤوبة لتحقيق المطالب العمالية التي تلبى طموح العاملين بالجهات الحكومية.

وقال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين سبيل العازمي ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي كان له دور واضح وكبير في صدور قرار مجلس الوزراء الموقر الذى اقر الموافقة على نظام بيع الاجازات للعاملين بالجهات الحكومية، كما أن الاتحاد في دورته الحالية سوف يواصل الجهود من اجل تفعيل قرار مجلس الوزراء وذلك من خلال المتابعة مع ديوان ومجلس الخدمة المدنية الذى تولى بدوره اصدار القوانين والقرارات اللازمة الخاصة بالموافقة على نظام بيع الاجازات .

واشار الى أن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لن يتوقف عن ممارسة وبذل اقصى الجهود حتى يتم تفعيل قرار مجلس الوزراء ، وهذا في حد ذاته مكسب كبير للعاملين بالجهات الحكومية وأيضا كان له دور كبير في رفع المعاناة عن العاملين بالجهات الحكومية اثناء تداعيات انتشار وباء كرونا والاعفاء من الالتزام بنظام البصمة خلال هذه الفترة العصيبة التي المت بالجميع واثرت على كل النواحي والأوضاع الاقتصادية .

وبين العازمي ان الاتحاد سيعمل جاهدا وخلال الفترة القادمة على تلبية طموحات العاملين بالجهات الحكومية وسيكون دوما هو لسان حالهم وستكون اول المطالب هي السعي لدى الجهات المعنية للمطالبة بزيادة الرواتب بما يتماشى مع ارتفاع أعباء المعيشة نظرا للطفرات الكبيرة في الأسعار التي شملت المواد الغذائية وغيرها من مختلف أنواع السلع ، مما سبب ارهاقا كبيرا للأسر ، خاصة وان الرواتب الحالية ثابتة من اكثر من 10 سنوات وهى فترة طويلة نسبيا تستدعى إعادة النظر في الرواتب من اجل التخفيف عن اسر العاملين بالقطاع الحكومي .

واشار الى ان الاتحاد في دورته الجديدة سوف يبذل جهوده ومساعيه لتلبية كل المطالب العمالية بما يحقق امالهم وتطلعاتهم.

واحد على أن ابواب الاتحاد مفتوحه دائما لتلقى أي مقترحات من الاخوة الزملاء العاملين بالقطاع الحكومي ولتكون موضع اعتبار لدى الاتحاد والعمل على تحقيقها، مبديا استعداده للتعاون مع الجميع من اجل المصلحة العامة وخير ورقى الكويت وازدهارها تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولى هده الأمين .