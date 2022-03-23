يوسف غانم



في إطار تعزيز التواصل بين السفارة والجالية، أقامت سفارة الجمهورية العربية السورية لدى البلاد حفل استقبال وتكريم لعدد من الأمهات من نساء الجالية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.



وفي البداية، رحب القائم بالأعمال في السفارة الوزير المستشار مصطفى ديوب بالحضور، مؤكدا أن الاحتفال بعيد الأم شيء رمزي جدا نظرا لدور الأم عبر التاريخ في بناء الأسرة والأجيال والأوطان عبر العصور وفي جميع المجالات، حيث إنه علينا في كل يوم وكل لحظة الاحتفال بأمهاتنا واستذكار أدوارهن الكبيرة وفضلهن علينا جميعا في جميع مراحل حياتنا، وأنه مهما حاولنا أن نرد لهن شيئا مما قدمنه لنا فلن نستطيع مهما فعلنا، كما نترحم على الأمهات اللاتي انتقلن إلى رحمة الله، وأن نكون بارين بوالدينا دائما.



وأشار ديوب إلى أن اختيار الأمهات المكرمات هذا العام جاء بناء على الأقدم بالنسبة لبعض شرائح الجالية، إضافة إلى أكبر أم في الجالية، حيث تم تكريم كل من: ربيعة موسى الخالد الأم الأكبر سنا تقديرا لعطائها وتربية أبنائها بشكل متميز، وملك علي جمران، والمعلمة ابتهاج رستم، والطبيبة علياء عابدين، وللأستاذة الجامعية ليلى المالح، والمهندسة ميساء كيالي، ومريم حلاج تقديرا لجهودها وعملها المتواصل مع لجنة المرأة في مجلس الجالية.



وقال ديوب في كلمة بالمناسبة: كل عام والسيدة ربيحة موسى الخالد بألف خير، فهي من مواليد 1931 وهي بمنزلة الأم لنا جميعا، ونسأل الله تعالى لها الصحة الدائمة، فالأم تاريخ وحضارة، وكل عام والمعلمة ملك علي جمران بألف خير فهي من مواليد 1942 وأمضت سنوات طويلة من عمرها تربي أجيالا وتعلم أجيالا.. الأم مدرسة، كل عام والطبيبة علياء عابدين بألف خير فالأم تداوي آلام أبنائها وتلثم جراحهم بدموعها وحنانها.. الأم طبيبة، كل عام والمهندسة ميساء كيالي بألف خير فالأم تخطط وترسم وتنشئ حتى تخطط لأبنائها طريق الحياة، كل عام والأستاذة الجامعية ليلى المالح بألف خير.. الأم جامعة للعلم والنور والمعرفة، كل عام والسيدة مريم حلاج بألف خير تلك السيدة التي أمضت سنوات من عمرها في خدمة العمل الاغترابي وأبناء الجالية، وكانت مثالا للمرأة السورية الفاعلة والنشطة في بلاد الاغتراب، نتمنى لك طول العمر والصحة والعافية.. الغنى في الغربة وطن، وكل عام والأمهات في اللجنة الاغترابية والعاملات في السفارة وجميع الأمهات السوريات في الكويت والأمهات عموما بألف خير، فالأم مصنع الرجال وكذلك الأمهات العاملات بالسفارة، فالأم فن الممكن.



وأضاف ديوب: وبهذه المناسبة نتذكر بكل الفخر من كانت بمنزلة الأم لكل من عرفها وكانت مثالا في الكرم والضيافة والأخلاق الأم ماري الحنا أم فؤاد، فالأم وطن، فتاريخنا والجامعة وعالم الطب والهندسة وفن الممكن.



ونسأل الله تعالى أن يعيد الأمن والأمان لوطننا، ونأمل أن نكون بحجم محبتنا لأمهاتنا ووطننا وهذه مسؤولية وواجب، وكل عام أمنا الحبيبة سورية بخير وأمان وسلام، وجميع الأمهات بألف خير.



وختاما لابد من توجيه الشكر الى دولة الكويت الشقيقة التي تقدم كل التسهيلات للجالية السورية بما فيها السيدات المكرمات اليوم، واللواتي يشغلن وظائف مهمة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا يدل على تعزيز مكانة ودور المرأة في الكويت الشقيقة.



ثم قام ديوب وحرمه وأعضاء السفارة بتكريم الأمهات وتوزيع الدروع التقديرية والورود عليهن في أجواء غلب عليها الود والتقدير للأمهات وما قدمنه خلال مسيرة حياتهن، واعدا باستمرار التواصل وتقديم كل ما في زيادة الترابط بين أبناء الجالية وتقدير المتميزين والمتميزات منهم في جميع المجالات.