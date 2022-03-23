عادل الشنان



أكدت وزارة المواصلات أن عدد الموظفين المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية قد تم الإعلان عنه سابقا في بيان صحافي رسمي لها هو (529) وهذا الرقم يتوافق مع الكشوف المرسلة بهذا الشأن إلى ديوان الخدمة المدنية، نافية ما تم تداوله من أعداد تناقلتها بعض وسائل الإعلام تم خلالها ذكر أرقام تختلف عما أعلنت عنه الوزارة سابقا، داعية وسائل الإعلام لتحري الدقة وأخذ المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية.



وأشارت الوزارة في بيان صحافي بأنها تلقت من ديوان الخدمة المدنية كتابا يتضمن إعادة النظر في الكشوف المرسلة سابقا وتحديد عدد العاملين وعدد الأيام التي قام خلالها الموظفين بالحضور فعليا إلى مقر عملهم لتأدية المهام والأعباء المناط بها وليس العمل عن بعد، حيث باشرت الوزارة مراجعة الكشوف تنفيذا لتوصيات ديوان الخدمة المدنية.



وشددت وزارة المواصلات على أنها تلتزم بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن من خلال تحديد الفئات المستحقة للصفوف الأمامية.