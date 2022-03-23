بشرى شعبان



كشفت مراقبة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن 20 أسرة منتجة من اسر ذوي الإعاقة تشارك في المعرض الرمضاني الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون تحت عنوان «بقشة كويتية رمضانية»



وذكرت أن المعرض يقام في مركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 الجاري على فترتين صباحية ومسائية، مشيرة إلى أنها الشراكة الأولى بين الهيئة ووزارة الشؤون بعد نقل الإشراف على الهيئة إلى وزارة الصحة، وقد تم تخصيص 20 طاولة إلى اسر ذوي الإعاقة المنتجة.



وبينت الخميس أن الهدف من هذا المعرض دمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم وإبراز مواهبهم وإمكانياتهم.



وعما يتضمن المعرض، أوضحت أنه المشاركة تكون في (لوحات رسم حر، مأكولات رمضانية، ديكوباج، حرارية، عطور وبخور، دراريع وحجابات)، وكل ما يتعلق باحتياجات شهر رمضان.



وأكدت الخميس أن المشاركة مجانية (المكان والطاولة) وعائد المبيعات الى الأسر المشاركة، مضيفة أن هذه الشراكة لن تكون الأخيرة بين الهيئة ووزارة الشؤون ممثلة بإدارة تنمية المجتمع، حيث أتوجه بالشكر إلى مديرتها دلال المطيري ورئيسة مركز تنمية الزهراء تهاني السبيعي على تعاونهم مع الهيئة بل إن هناك العديد من الأنشطة المشتركة من ندوات ومحاضرات توعوية وأنشطة متنوعة على مدار العام.