بداح العنزي



قام وفد من قبل المجلس البلدي برئاسة العضو م. عبدالسلام الرندي، وعضوية عضوي المجلس مشعل الحمضان وأحمد هديان بزيارة إلى مملكة إسبانيا بدعوة رسمية من قبل كل من بلديتي مدريد وملقا، وذلك للوقوف على آلية عمل هذه البلديات والاطلاع على آخر القوانين والتشريعات المنظمة لها. وقال رئيس الوفد م.عبدالسلام الرندي إن الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على آلية عمل البلديات لخبرتها وتاريخها العريق في الخدمات التي تقدمها للمواطنين ووضعها لبعض الحلول في المحافظة على البيئة وتخلص من النفايات وكيفية التعامل مع المباني التاريخية.



واستمع الوفد لشرح مفصل لآلية تخفيف الانبعاثات للتخفيف تلوث الهواء وحدة الاختناقات المرورية والحلول التي تم استخدامها من إنشاء الجسور والإنفاق إضافة إلى خطة توزيع مواقع مواقف السيارات.



وقال م. الرندي إن الوفد اطلع على كيفية قيام هذه البلديات بالدفع باستخدام وسائل النقل الجماعي والدراجات الهوائية، وذلك عن طريق إنشاء حارات خاصة لتسهيل استخدام هذه الوسائل. وقام الوفد أيضا بزيارة لموقع إعادة تدوير النفايات في العاصمة مدريد، واطلع على آلية عمل فرز وإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، مدللا على ذلك بالبلاستيك والمعادن، وآلية التعامل مع المواد العضوية سواء عن طريق استخدامها كأسمدة أو تحويلها إلى غاز الميثان واستخدامها لتوليد الكهرباء.