السعة الإنتاجية من المياه تقدر بـ 688 مليون غالون إمبراطوري يومياً حالياً بينما معدل الاستهلاك يبلغ 507 ملايين غالون

الوزارة مستمرة في إنجاز الصيانة اللازمة وفق برنامج متكامل منذ سبتمبر من العام الماضي حتى نهاية شهر مايو المقبل

العسعوسي: جارٍ إيصال المياه لـ171 قسيمة بمشروعي شرق تيماء وأبو حليفة.. وانتهينا من عدة قطع في «عبدالله المبارك»

دارين العلي



أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. خليفة الفريج عن سعي الوزارة للوصول لطاقة إنتاجية للمياه تبلغ 900 مليون غالون إمبراطوري في اليوم بحلول العام 2030.



ولفت الفريج في تصريح للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء بمناسبة يوم المياه العالمي إلى وجود عدد من المشاريع القائمة للوصول إلى هذا المعدل من الإنتاج.



وأكد أن وضع المياه آمن خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن الوزارة تستعد لتشغيل وحدات التشغيل والتحلية قبل الصيف.



وأوضح أن الوزارة مستمرة في عمل الصيانة التي تم البدء بها منذ سبتمبر العام الماضي وتستمر حتى نهاية شهر مايو من خلال برنامج متكامل تم إعداده ضمن البرامج الهندسية لعمل الصيانات اللازمة.



ازدياد نصيب الفرد:



وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال أكد الفريج ان الكويت بذلت الكثير من الجهود في تأمين مياه الشرب منذ بداية الخمسينيات ووصلت حاليا إلى إجمالي السعة الإنتاجية التي تقدر بـ 688 مليون غالون امبراطوري يوميا ووصل معدل الاستهلاك إلى 507 ملايين غالون إمبراطوري في اليوم.



وأشار إلى زيادة نصيب الفرد من المياه العذبة خلال الـ35 عاما الماضية إلى الضعف ليصل إلى 96 غالون إمبراطوري في اليوم، لافتا إلى أن الكويت بذلت جهودا حثيثة في تأمين المياه من خلال إنشاء منظومة متكاملة فضلا عن القيام بعدة مشاريع مستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع السعة الإنتاجية الإجمالية.



وبالعودة إلى اليوم العالمي للمياه، قال الفريج إن الكويت تحرص على مشاركة العالم في الاحتفال الذي يصادف 22 مارس ويعتبر فعالية عالمية وفرصة لرفع الوعي بأهمية المياه العذبة والدعوة الى الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها.



المياه الجوفية



وأشار إلى ان المشاركة في هذا اليوم الذي يحمل شعار «المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئيا» تعزز الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي ينص على ضمان توفير المياه وخدمات الصرف للجميع وإدارتها إدارة مستدامة بحلول العام 2030.



وأشار إلى أن الشعار يعبر عن أهمية المياه الجوفية كأحد الموارد المائية الطبيعية والاستفادة منها، مشيرا الى ان المياه الجوفية تعاني من الاستغلال المفرط والتلوث في معظم دول العالم لذا يجب الاهتمام بها وحسن استغلالها.



وتحدث عن شح المياه الجوفية في الكويت بانه تتم الاستفادة منها عبر منظومة مائية تقوم بالحفاظ على عدم استنزافها واستغلالها في غير مجالاتها، لافتا الى ان الكويت أولت اهتماما كبيرا بموضوع المياه والعمل على إيجاد مصدر دائم لها من خلال تحلية مياه البحر حفاظا على الموارد المائية الجوفية.



إيصال المياه



من جانبها، قالت الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه م.مها العسعوسي في تصريح للصحافيين إن أبرز المناطق التي تم إيصال المياه لها مؤخرا وتم ربطها بشبكة مياه الوزارة هي منطقة عبدالله المبارك قطع 4 و5 و6 و7 وجار العمل على إيصال باقي القطع.



وأشارت إلى أنه جار إيصال المياه لمشروع شرق تيماء ومشروع أبو حليفة لـ 171 قسيمة، لافتة إلى أن منطقتي صباح الأحمد البحرية وجنوب عبد الله المبارك نسب الإشغال فيهما ضعيفة، لذا ننتظر لحين إشغال المنطقة، لافتة إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للإسكان.