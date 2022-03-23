هادي العنزي



يسعى الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة للفوز في المواجهة الثانية التي تجمعه مع الكويت في الـ7:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن نهائي «بلاي اوف» الدوري الممتاز، وذلك بعد خسارته المباراة الأولى الأحد الماضي 93-102، كما يأمل القادسية تسجيل فوز ضروري على الجهراء، بعدما خسر في الجولة السابقة 84-93. ويقام الدور النهائي، وتحديد المركزين الثالث والرابع للدوري الممتاز بنظام «بلاي اوف» بأفضلية 3 مواجهات من إجمالي خمس متاحة.



ويعول مدرب كاظمة الأميركي جيسي أونز على الحالة الفنية والبدنية للأميركي زاك لوفتون، وقائد الفريق أحمد البلوشي، اللذين تألقا في المباراة السابقة، رغم خسارة «البرتقالي»، وعلى الجهة الأخرى، تبدو الخيارات كثيرة أمام المدرب الألماني بيتر شومرز، فالكويت زاخر بالعديد من العناصر المتميزة.