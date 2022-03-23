مبارك الخالدي



تقام مساء اليوم مواجهتا الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد، إذ يصطدم القادسية بالعربي في مواجهة مرتقبة يحتضنها ستاد علي صباح السالم، كما يلتقي الكويت مع فريق النصر على ستاد صباح السالم، وتقام المباراتان بغياب اللاعبين الدوليين المنضمين الى صفوف المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، والمحترفين المنضمين الى منتخبات بلادهم. وقد تأهل العربي الى المربع الذهبي بعد تصدره المجموعة الأولى بـ10 نقاط، كما تأهل القادسية بتصدره المجموعة الثانية بـ9 نقاط، والكويت عن المجموعة الثالثة بـ10 نقاط، والنصر بصفته أفضل فريق حل ثانيا عن المجموعات الثلاث بـ9 نقاط. وتتجه الأنظار صوب القمة التي تجمع الأصفر والأخضر وهي بطولة خاصة بين الغريمين، إذ يسعى كل منهما الى تحقيق الفوز على الآخر ليكون دفعة معنوية لخوض الاستحقاقات المقبلة، خصوصا العربي الذي يأمل مصالحة جماهيره بعد الخسارة المؤلمة أمام كاظمة في بطولة الدوري. وفي اللقاء الآخر، يخشى الكويت مفاجأة النصر مكتمل الصفوف والذي تحسن كثيرا من الناحية الفنية مع المدرب الوطني محمد المشعان، فيما يأمل الأبيض بلوغ المباراة النهائية استكمالاً لأدائه المتطور في بطولة الدوري.