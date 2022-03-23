هادي العنزي



أكد أمين السر العام المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري أن الكويت جاهزة لتنظيم دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، المزمع إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 31 مايو المقبل، جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الـ 94. وذكر المري أن حفل الافتتاح سيكون في 22 مايو المقبل، مضيفا انه تمت الموافقة على إضافة رياضة «البادل»، كما تمت مناقشة توزيع الدورات الرياضية الخليجية للأعوام المقبلة. إلى ذلك، ينظم المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية دورة دولية تدريبية للحكام والمدربين، بمشاركة عدد من مدربي وحكام الدول العربية.