مبارك الخالدي



تكفل رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف بعلاج لاعب منتخبنا الوطني والقادسية عيد الرشيدي في أكاديمية اسبيتار في قطر. وهذه البادرة ليست الأولى لليوسف مع لاعبي المنتخبات الوطنية.



في جانب آخر، تكفل رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان بعلاج لاعب الفريق ونجم الأزرق شبيب الخالدي الذي غادر هو الآخر إلى قطر صباح أمس. وتوجه الخالدي بالشكر لرئيس الفريق البنوان على بادرته الطيبة ووقوفه خلف اللاعبين، وقال في حسابه بتويتر: «كل الشكر والتقدير لرئيس كاظمة أسعد البنوان على دعمه وموقفه تجاهي بعد تعرضي للإصابة وتكفله بمصاريف علاجي». وكان الخالدي قد أصيب خلال مواجهة كاظمة مع العربي في الجولة 14 لدوري stc.