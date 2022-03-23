بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخة د. سعاد الصباح بمناسبة تكريمها من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في دورتها الثامنة «لليوم العربي للشعر» التي استضافتها العاصمة التونسية، وذلك تقديرا لإسهاماتها النيرة في المجالات الأدبية والثقافية، مشيدا سموه بمسيرتها الحافلة بالعطاء الفكري المتجسد في إصدارها للعديد من المؤلفات القيمة والتي أثرت الناتج الثقافي على الصعيدين المحلي والعربي وحظيت باهتمام وإعجاب المتخصصين والمهتمين، ومتمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخة د. سعاد الصباح بمناسبة تكريمها من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في دورتها الثامنة «لليوم العربي للشعر»، والتي استضافتها العاصمة التونسية، متمنيا سموه لها وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.