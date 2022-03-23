محمد الجلاهمة



أحبط قطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء محمد الشرهان ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد محمد قبازرد محاولة إغراق البلاد بكمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بضبط 4 وافدين إيرانيين بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل حاولوا تهريب نحو 260 كيلو حشيش. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان الإيرانيين الاربعة ضبطوا على مقربة من جزيرة كبر بعد معلومات عن عزمهم وضع المخدرات في البحر وإرسال موقعها واللوكيشن الى تاجر مخدرات داخل البلاد على الأرجح جار ضبطه بعد التحقيق مع المهربين الأربعة.



من جهة أخرى، ألقى رجال مكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة صباح الناصر عثر بحوزته على 2 كيلو من مخدر الماريغوانا بقصد الاتجار، وجرى توقيف المواطن عقب معلومات، حيث تم ضبطه متلبسا، وعثر بحوزته ايضا على كمية من المشروبات الكحولية وميزان حساس.