المفتشون أعدوا محاضر ضبط للعديد من المخالفات تمهيداً لتحويلها للنيابة

عاطف رمضان



قال رئيس فريق طوارئ العاصمة حامد الظفيري في تصريح لـ "الأنباء" إن فريقا من المفتشين والمفتشات بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قاموا بعمل تقارير عن توافر المخزون من السلع خاصة الاساسية منها وكذلك الاسعار و ذلك لرفعها لمسؤولي الوزارة.



واضاف الظفيري ان ذلك بناء على توصيات وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووكيل الوزارة محمد العنزي.



واشار الى انه خلال الجولة التي قام بها مفتشو ومفتشات الوزارة بحضور مدير الجهاز الفني للاشراف على السلع في الوزارة فيصل الانصاري، تم تتبع الكميات من السلع و تم ضبط عدد من المخالفات واعداد محاضر ضبطيات لها تمهيدا لتحويلها الى النيابة التجارية.