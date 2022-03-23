قالت منظمة الصحة العالمية، إن مايقرب من نصف مليون لاجئ أوكراني قد يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الصراع، بينهم حوالي 30 ألفا قد يعانون من اضطرابات نفسية حادة.



وقالت د. بالوما كوتشى، ممثلة منظمة الصحة العالمية في پولندا في مؤتمر صحافي عبر الفيديو للصحافيين في جنيف امس إن أحد التحديات الموجودة حاليا بالنسبة للرعاية الصحية للاجئين هو أن السجلات الطبية لهم موجودة في أوكرانيا، وغالبا ما تكون غير متوافرة وبما يسبب مصاعب كبيرة، فيما يتعلق بالوصول في الوقت المناسب إلى خدمات الرعاية الصحية واستمرارية الرعاية.



وأضافت أن المشاكل الصحية الرئيسية للقادمين من أوكرانيا في مراكز الاستقبال تشمل الحمى والإسهال وانخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والسكتة القلبية والاضطراب العقلي والعاطفي، وحثت على إحالة بعض اللاجئين المصابين بأمراض مزمنة ونادرة وطويلة الأجل على الفور إلى المستشفيات الموثوقة في پولندا أو الاتحاد الأوروبي أو في أي مكان آخر حيث توافر الأسرة وتلقي العلاج.