قال الصحافي الروسي دميتري موراتوف، الفائز بجائزة نوبل للسلام العام الماضي مناصفة مع صحافية أخرى، إنه سيتبرع بميداليته لبيعها في مزاد علني لجمع الأموال للاجئين الأوكرانيين.



وقال مقال منشور باسم موراتيف «قررت أنا وصحيفة نوفايا جازيتا التبرع بميدالية جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لتمويل اللاجئين الأوكرانيين... يوجد بالفعل أكثر من عشرة ملايين لاجئ. أطلب من بيوت المزادات الاستجابة وطرح هذه الجائزة العالمية للبيع في المزاد».



وقال موراتوف و(نوفايا جازيتا)، إن هناك خمسة أشياء يجب القيام بها على الفور «وقف القتال وتبادل الأسرى والإفراج عن جثث القتلى وتوفير ممرات إنسانية ومساعدات ودعم للاجئين».