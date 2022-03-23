قال د. وائل الماجد رئيس فريق مبادرة السعادة التابع للجمعية الكويتية للأسر المتعففة، ان الجمعية تعطي أهمية كبرى للمشاريع الهادفة إلى إدخال الفرح والسرور على الأسر المتعففة وباقي الشرائح التي تحظى باهتمام ورعاية الجمعية ضمن مبادرة " السعادة" التي تتبناها الجمعية.

وبين د.الماجد أن فريق "مبادرة السعادة" التابع للجمعية قام بالتعاون والتنسيق المباشرين مع فريق صناع الخير ضمن جهودهم الهادفة لزرع الابتسامة وتعزيز روح الأمل بتنظيم فعالية مميزة لأبنائنا الأيتام المكفولين من قِبل الجمعية وتباشر الجمعية كفالتهم ورعايتهم.

وأوضح د.الماجد أن الفعالية التي قامت بتنفيذها الجمعية انطلقت تحت شعار (مسحة على رأس اليتيم) وذلك من أجل إسعاد هذه الشريحة من الأبناء في مجتمعنا الكويتي وإظهار المودة والمحبة لهم وتبيانا للدور الكبير الذي تقوم به الجمعية تجاه هذه الشريحة داخل الكويت.

وأضاف د.الماجد أن المبادرة احتوت على العديد من الفعاليات التي أدخلت الفرح والسرور على نفوس الأيتام وأخرجت من دائرتهم إلى دائرة المجتمع السعيد المليئة بالسرور والغبطة وذلك من خلال العديد من الأنشطة كالرسم على الوجه وإعطائهم الهدايا التذكارية والألعاب وإدخالهم في الأجواء الاحتفالية الخاصة بالحفلات.

من جانبه، امتدح م. أحمد الكندري عضو مجلس إدارة الجمعية مبادرة السعادة التي ترعاها الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ضمن جدول أعمالها وتعطيها الكثير من الاهتمام والرعاية، واعداً بالكثير من الفعاليات ضمن هذه المبادرة من أجل تعزيز حضور الكثير من شرائح المجتمع وإدخال الفرح والسرور عليهم، منوها بأن المبادرة تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني لتطبيق المسؤولية المجتمعية.

واختتم م. أحمد الكندري بتقديم الشكر الجزيل لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية التي اجازت الحفل ولصالة العم فهد المعجل التي استضافت الفعالية، وخص بالشكر والتقدير الرعاية الكريمة من قبل شركة STC الكويت، حيث تم تكريم الطلبة الأيتام من مختلف الأعمار.

وقد سادت مشاعر الفرح والسرور كل المشاركين في هذه الاحتفالية القصيرة بمدتها والطويلة في أثرها.