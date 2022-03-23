المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية من 9صباحا حتى 1.30 ظهراً



عبدالكريم العبدالله

أصدر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بوزارة الصحة مرزوق الرشيدي التعميم الخاص بمواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.



وحددت وزارة الصحة الدوام في ديوام عام الوزارة وكل الإدارات التي لا تعمل بشكل مباشر في تقديم الخدمة الطبية والصحية، بأن يكون من الساعة 10 صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر.

أما بالنسبة للدوام في المستشفيات فيكون من الساعة 9 صباحا حتى 1.30 ظهرا.

أما بالنسبة للدوام الرسمي لمراكز الرعاية الصحية الأولية خلال شهر رمضان المبارك فيكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1.30 ظهرا.

وطلبت وزارة الصحة من مديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية والإدارات المركزية ترتيب أعمال الخفارة على مدار الساعة.